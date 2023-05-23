Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,21-0,32%

Курс доллара снизился на 0,01%, евро - на 0,16%, юань - на 0,043%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продемонстрировал умеренный рост. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,32%, до 2 641,66 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,21%, до 1 038,00 пункта. Курс доллара снизился на 0,01%, до 80,14 рубля, евро - на 0,16%, до 86,52 рубля, юань - на 0,043%, до 11,32 рубля.

"Во вторник дешевели тяжеловесные акции "Газпрома". Совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Решение было принято с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам деятельности компании в I полугодии 2022 года", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Умеренное снижение наблюдалось и на мировых площадках. "Рынки продолжают внимательно следить за ситуацией с повышением потолка госдолга США. Политики в Вашингтоне ведут активные и пока безрезультатные переговоры, одновременно успокаивая общественность обещаниями того, что компромисс будет вскоре достигнут", - констатировал эксперт. При этом предварительные майские индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны и США вышли хуже прогнозов аналитиков. А ситуация в секторе услуг в обоих случаях оказалась лучше ожиданий. Цены на нефть поднялись в направлении $77 за баррель Brent.

Рынок акций

Лидерами роста во вторник на российском фондовом рынке оказались акции энергокомпании "Юнипро" (+3,4%), "в ожидании дивидендов за 2022 год", рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции Ашинского метзавода (-6,1%) в связи с "появившимися в СМИ новостями, что компания на годовом общем собрании акционеров рассмотрит вопрос о делистинге своих акций с Московской биржи, хотя официального подтверждения этой новости пока нет, и причины возможного делистинга неясны", добавила эксперт.

Акции "Газпром нефти" сегодня рухнули на 4,8% после рекомендации совета директоров выплатить финальный дивиденд за IV квартал 2022 года в размере 12,16 рубля на акцию, хотя рынок ожидал большего.

Прогноз на завтра

В среду министр финансов США Джанет Йеллен выступит с речью, в этот же день состоится публикация протоколов майского заседания ФРС. Из статистики в "БКС мир инвестиций" выделили квартальную оценку американского ВВП. В рамках сезона отчетностей свои финпоказатели представят NVIDIA, Splunk, Lenovo. Финрезультаты за I квартал 2023 года обнародуют Ozon, TCS Group, "Сегежа".

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 24 мая - 2 600 - 2 700 пунктов, по курсу доллара - 78,5-80,5 рублей. Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи опять покажет движение в коридоре 2 600 - 2 700 пунктов, пара доллар/рубль завтра может двигаться в коридоре 79-81 рублей, евро/рубль - в коридоре 85-87 рублей, юань/рубль - в коридоре 11-11,5 рублей.