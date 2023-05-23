"Газпром межрегионгаз" дополнительно построит свыше 2 тыс. км газопроводов в Башкирии

Стоимость программы превысит 32 млрд рублей

УФА, 23 мая. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" с учетом предложений властей Башкирии обновил программу газификации региона до 2025 года. Дополнительно будет построено более 1 тыс. км межпоселковых и 1,1 тыс. км внутрипоселковых газопроводов. Стоимость программы превысит 32 млрд рублей, сообщила пресс-служба главы республики во вторник.

Тема газификации обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по вопросам взаимодействия с республиканскими организациями ПАО "Газпром" при участии главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.

"С учетом предложений республики компания актуализировала программу развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года. Обновленный документ предполагает строительство в Башкортостане дополнительно более 1 тыс. км межпоселковых и 1,1 тыс. км внутрипоселковых газопроводов. Общая стоимость программы выросла до 32,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Также обсуждалось создание новых газораспределительных станций. Так, по инвестпрограмме "Газпрома" в регионе на газ переведут 301 котельную. "Уровень газификации Башкортостана сегодня значительно превышает среднероссийский. Обновленная программа предполагает газификацию 181 населенного пункта. Возможность пользоваться сетевым топливом дополнительно получат 26 тыс. домовладений, социальные учреждения, промышленные предприятия и туристические объекты", - приводятся в сообщении слова Густова.

Радий Хабиров отметил, что действующая программа рассчитана до 2025 года. Далее предполагается приступить к следующему этапу, к газификации медицинских, социальных, культурных, спортивных объектов.