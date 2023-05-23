23 мая, 16:25

Apple объявила о соглашении с Broadcom для разработки компонентов 5G

В компании сообщили, что вложения в развитие этих технологий являются частью взятых в 2021 году обязательств Apple инвестировать порядка $430 млрд в американскую экономику в течение пяти лет

ТАСС, 23 мая. Apple объявила о соглашении с Broadcom, одним из крупнейших производителей полупроводников в мире, для разработки радиочастотных компонентов 5G. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на сайте Apple.

"Мы очень рады взять на себя обязательства, которые задействуют изобретательность, креативность и инновационный дух американского производства", - сказал генеральный директор Apple Тим Кук, его слова приводятся в пресс-релизе компании.

Согласно данным релиза, в рамках этого сотрудничества Broadcom разработает радиочастотные компоненты 5G, включая фильтры FBAR - пленочные объемные акустические резонаторы, подавляющие помехи на разных частотах мобильных сетей. Технологии будут разработаны и произведены в нескольких американских технологических центрах, в том числе в Форт-Коллинс (штат Колорадо), где находится крупный объект Broadcom.

Вложения в развитие этих технологий являются частью взятых в 2021 году обязательств Apple инвестировать порядка $430 млрд в американскую экономику в течение пяти лет, сообщили в пресс-релизе. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация