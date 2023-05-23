Россия и Куба будут совместно готовить кадры для медиаотрасли

Замглавы Минцифры Бэлла Черкесова отметила, что многие российские правообладатели уже подтвердили готовность к сотрудничеству

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия и Куба договорились совместно готовить кадры для медиаотрасли, оказывать друг другу помощь при создании контента и запускать проекты на радио. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ по итогам встречи замглавы министерства Бэллы Черкесовой с президентом Института информации и социальной коммуникации Кубы Альфонсо Нойя Мартинесом.

"Россия и Куба также договорились совместно готовить кадры для медиаотрасли, помогать друг другу при создании контента и запускать проекты на радио", - сказано в сообщении.

По словам Черкесовой, многие российские правообладатели уже подтвердили готовность к сотрудничеству. "Надеюсь, что скоро кубинские зрители смогут видеть наш контент в эфире своих теле- и радио каналов", - добавила она.

Вместе с тем, по итогам переговоров с представителями Кубы Сбербанк и Научно-технологический парк Гаваны в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса подписали меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.