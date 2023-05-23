Южная Корея ввела санкции против трех организаций и семи лиц, связанных с IT-сектором КНДР

В Сеуле таким образом планируют пресечь финансирование ракетно-ядерной программы Пхеньяна

СЕУЛ, 23 мая. /ТАСС/. Правительство Республики Корея решило ввести санкции против трех организаций и семи физических лиц из КНДР, связанных со сферой информационных технологий, с целью пресечения финансирования ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Об этом во вторник сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Правительство ввело санкции против трех организаций Северной Кореи и семи физических лиц. При нашем правительстве самостоятельные санкции вводятся в седьмой раз, с октября прошлого года под санкции подпали 43 человека и 44 организации", - информирует внешнеполитическое ведомство. Инаугурация действующего президента Юн Сок Ёля состоялась в мае прошлого года.

Под санкции подпали организации, которые "способствовали финансированию ракетно-ядерной программы" КНДР, в том числе посредством отправки IT-специалистов за рубеж или участия в разработке платформ в этой сфере, утверждается в сообщении МИД Республики Корея. В число трех организаций вошли: Компания по сотрудничеству в развитии информационных технологий Jinyong IT Cooperation Company, Tongmyong Technology Trade Company, Академия Кымсон. Все они имеют отношение к Министерству обороны КНДР, отметили в Сеуле.

По данным Южной Кореи, попавшие в список физические лица руководили работой зарубежных отделений IT-компаний или "занимались незаконной финансовой деятельностью, такой как отмывание денег", чем помогали "обходить санкции и финансировали ракетно-ядерную программу". Как отметили в МИД Южной Кореи, власти надеются, что эти меры повысят эффективность борьбы с "незаконной деятельностью" КНДР в киберсфере.