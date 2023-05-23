США ввели санкции против якобы работающего в РФ северокорейца и четырех структур КНДР

По версии Вашингтона, они причастны к "скрытому получению доходов и вредоносной деятельности в киберпространстве"

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Власти США ввели санкции против гражданина КНДР, якобы работающего в России, и четырех северокорейских структур, все они, по версии американской стороны, причастны к "скрытому получению доходов и вредоносной деятельности в киберпространстве". Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, распространенном во вторник.

Как следует из документа, рестрикции затронули базирующуюся в КНДР компанию Chinyong Information Technology Cooperation, которая якобы связана с северокорейским оборонным ведомством. По версии Минфина США, фирма контролирует работу северокорейских специалистов в сфере информационных технологий в России и Лаосе. Санкции вводятся против гражданина КНДР Ким Сан Мана. Он, как утверждается в заявлении, работает во Владивостоке и отвечает за выплату зарплаты семьям сотрудников Chinyong за пределами КНДР.

Санкции также введены в отношении Пхеньянского университета автоматизации, где, по версии властей США, обучают хакеров. Кроме того, рестрикции коснулись технического бюро, которое, по версии американской стороны, работает в интересах северокорейской разведки, и киберподразделения "110-й исследовательский центр".

Как утверждается в заявлении, "КНДР ведет вредоносную деятельность в киберпространстве" и контролирует якобы "незаконное трудоустройство специалистов в сфере информационных технологий". Доходы от их работы, по версии заместителя министра финансов США Брайена Нельсона, курирующего противодействие терроризму и финансовую разведку, идут на поддержку властей КНДР и на "финансирование незаконных программ режима по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил в заявлении, что американская администрация вводит эти рестрикции во взаимодействии с властями Южной Кореи. Внесение в санкционный перечень означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.