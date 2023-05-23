В Карелии число компаний-участников форума камнеобработки в 2023 году выросло втрое

По оценкам организаторов, заявилось более 200 компаний

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 мая. /ТАСС/. Международный форум по камнеобработке "Карелфорум - 2023" собрал в три раза больше компаний, чем годом ранее. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на торжественной церемонии открытия мероприятия, которая прошла в Петрозаводске во вторник. По оценкам организаторов, заявилось более 200 компаний.

"По сравнению с прошлым годом <...> сегодня принимают участие уже в три раза больше компаний. Нас, конечно, радует, что помимо регионов РФ приехали гости из других стран", - сказал руководитель республики. По словам Парфенчикова, желающих принять участие было еще больше, поэтому власти Карелии намерены расширить площадку в следующем году.

Одним из ключевых событий стало подписание первых соглашений между российскими и зарубежными компаниями. По данным организаторов форума, "Русский камень" и "Белстройматериалы" договорились о сотрудничестве в сфере производства и поставки строительного камня и изделий из него в Белоруссию. Бразильские "Super Classico" LLC и "Imetame Pedras Naturais" заключили соглашения о намерениях с компанией "Блокторг". В их рамках запланированы поставки оборудования для предприятий камнеобработки в Карелии, также прорабатывается вопрос о возможности экспорта карельской продукции в Бразилию. Кроме того, "Стоун Маркет" заключил соглашение о сотрудничестве с турецкой компанией "Мутлу Макина". В рамках договоренностей запланирована разработка проекта строительства камнеобрабатывающего предприятия на территории Карелии.

Второй международный форум по камнеобработке проходит в Карелии с 22 по 26 мая. Помимо предприятий из регионов России, организаторы принимают гостей из Белоруссии, Бразилии, Ирана, Китая, Киргизии, Казахстана, Турции и Узбекистана. Это поставщики, производители оборудования, а также представители строительных и ритуальных организаций. Ключевая цель международного форума - расширить партнерство в самых разных областях сферы камнеобработки.

Программа форума

Участников "Карелфорума - 2023" ожидает выставка оборудования и инструментов для горнопромышленного комплекса, а также готовой продукции камнеобрабатывающих предприятий. По оценкам организаторов, на площадке "СТК-Экспо" представлено более 100 тонн натурального камня. В рамках форума пройдет образовательный модуль, который включает в себя лекции, мастер-классы и круглые столы. Подготовили и программу промышленного туризма с экскурсиями на заводы и склады камня в Петрозаводске.

По данным, опубликованным на сайте правительства Карелии, во время прошлого форума участниками было подписано 53 контракта на сумму 82,3 млн рублей, из них 32 контракта на сумму 61,3 млн рублей заключены карельскими компаниями. В основном это договоры на продажу и поставку камня в другие регионы, а также на покупку оборудования итальянского, китайского и российского производства.