На ЛАЭС разработали проект полной реконструкции системы водоснабжения Соснового Бора

Начало ремонта запланировано на 2026 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Проект полной реконструкции системы водоснабжения города Сосновый Бор в Ленинградской области и модернизации очистных сооружений на впадающих в Финский залив реках разработан специалистами Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЛАЭС.

"Планируем и готовим документы для реконструкции очистных сооружений основного и резервного источников водоснабжения на реках Коваш и Систа. Проект по площадке на реке Систа, разработанный АО СПИИ "ВНИПИЭТ", направлен на государственную экспертизу, по объекту на реке Коваши проведены инженерные изыскания. Начало ремонта запланировано на 2026 год", - говорится в сообщении.

Реки Систа и Коваши впадают в Финский залив, в связи с чем их состояние оказывает влияние на общую экологическую обстановку в регионе. Фильтровально-очистные сооружения (ФОС) на обеих реках начали работу с 1968 по 1981 годы.

На реке Систа планируется строительство современного технологического комплекса сооружений очистки воды, а также полная реконструкция уже имеющегося. Суммарная производительность новых сооружений будет увеличена до 100 тыс. куб. м в сутки. Для обеззараживания воды планируется внедрение технологии на основе применения гипохлорита натрия в сочетании с ультрафиолетовой обработкой.

Предстоящая реконструкция ФОС позволит обеспечить 67 тыс. жителей города Сосновый Бор и промышленные предприятия питьевой водой еще минимум на ближайшие 50 лет, отметили представители ЛАЭС.

Ленинградская АЭС - крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности (4 437 МВт) и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные. В настоящее время в работе два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока с реакторами ВВЭР-1200. Часть станции с энергоблоками ВВЭР называют также ЛАЭС-2. В 2021 году было принято решение о строительстве второй очереди ЛАЭС-2 - еще двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю Ленинградской АЭС приходится 30%.