В "Туту.ру" назвали Грузию одним из самых привлекательных направлений для туристов из РФ

В сервисе сообщили, что Грузия уступает только другим странам ближнего зарубежья и Турции

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Грузия остается одним из самых привлекательных направлений для российских туристов после запуска прямых рейсов, сообщили ТАСС в сервисе путешествий "Туту.ру".

"В продажах с субботы по понедельник (с 20 по 22 мая - прим. ТАСС) Грузия тоже входит в топ-10, причем тут она обходит Марокко. Уступает только другим странам ближнего зарубежья и Турции", - отметила руководитель пресс-службы сервиса Наталья Анисимова.

Она напомнила, что на прошлой неделе Грузия вошла в топ-10 стран, куда оформляли билеты самостоятельные авиапутешественники. При этом Грузия уступала другим странам ближнего зарубежья, а также Турции и Марокко. Средняя стоимость билета в Грузию в обе стороны составляла около 45 тыс. рублей.

Ранее Грузия и Россия возобновили авиасообщение впервые с 2019 года. Сейчас между Москвой и Тбилиси летают Georgian Airways и "Азимут".