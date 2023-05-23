Ставрополье расширит эксперимент по курортному сбору, включив Минераловодский округ

Участниками являются города-курорты Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск

СТАВРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены расширить число территорий, участвующих в эксперименте по взиманию курортного сбора, в перечень включат Минераловодский округ, сообщается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте думы региона.

"Главой Минераловодского городского округа представлена заявка на включение территории муниципального образования в территорию эксперимента. <…> Проектом закона предлагается дополнить перечень территорий муниципальных образований Ставропольского края новой территорией - муниципальным образованием Минераловодский городской округ", - говорится в документе.

Участниками эксперимента на Ставрополье являются города-курорты Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Минераловодский округ, как и эти города, входит в эколого-курортный регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Согласно пояснительной записке, заявка на включение округа в территорию эксперимента согласована местным Советом депутатов.

"Округ является одним из мест для развития туризма, отдыха и лечения, создания новых санаторно-курортных комплексов Ставропольского края, а также стратегически важным воздушным, железнодорожным, автотранспортным узлом на Северном Кавказе. Туристы, приезжающие в КМВ, в первую очередь, попадают в центр Минераловодского городского округа город Минеральные Воды", - отмечается в документе.

На территории округа находятся особо охраняемые природные территории краевого значения, источники минеральных вод, исторические памятники и объекты. Турпоток в округе за два года практически удвоился. Законопроект одобрен правительством Ставрополья и направлен на рассмотрение краевого парламента.