Доходы отелей Петербурга с начала года выросли на 1,5 млрд рублей в сравнении с 2019 годом

Они составили 7,8 млрд рублей

ТАСС, 23 мая. Доходы гостиничной отрасли в Санкт-Петербурге по итогам I квартала текущего года показали рост на 1,5 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом "доковидного" 2019 года. Такие данные Росстата привел во вторник почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, выступая на круглом столе в ТАСС, посвященном календарю событий в Петербурге в год 320-летнего юбилея.

"У нас [за] первый квартал 2023 года доходы коллективных средств размещения Санкт-Петербурга - 7,8 млрд рублей. А 2019-й, самый "урожайный", доковидный - это 6,3 млрд. Если это не импортозамещение, то тогда я не знаю, что такое импортозамещение. У нас, я думаю, очень мало отраслей, которые показали даже хотя бы близкие результаты к тому, что показал туризм в импортозамещении", - сказал Шпилько.

Он отметил, что в Петербурге активно занимаются развитием новой туристской географии, общественных пространств и маршрутов, а также наполнением событийного календаря. "Что делает туристкая администрация Северной столицы - это в сущности новое открытие Санкт-Петербурга на туристкой карте России. <…> Впереди - [на карте] мира, когда дело дойдет до [восстановления] въездного туризма", - считает Шпилько. При этом, по его мнению, реализуемые в городе проекты направлены также и на его жителей. "Они для себя открывают совершенно удивительные стороны своего города", - добавил он.

Почетный президент РСТ со своей стороны предложил развивать в Петербурге линейку турпродуктов, которые предполагают более длительное нахождение в городе или его окрестностях, к примеру, с совмещением культурно-гастрономической программы с лечением или оздоровлением в санаториях, или с одновременным отдыхом детей в лагерях по школьной программе и родителей - в гостинице неподалеку.

По итогам 2022 года Петербург принял более 8 млн путешественников. По сравнению с допандемийным 2019 годом по количеству гостей общий турпоток в город в 2022 году восстановился почти на 80%.