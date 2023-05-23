"Уралхим" подтвердил планы по вводу первого в России аммиачного порта в конце года

Он сможет частично снять проблему блокировки аммиакопровода "Тольяттиазот - Южный", сообщили в компании

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Уралхим" подтверждает планы по вводу первого в России экспортного терминала аммиака в Тамани до конца этого года, он сможет частично снять проблему блокировки аммиакопровода "Тольяттиазот - Южный", заявили ТАСС в компании.

"Планируется, что первая очередь, рассчитанная на грузооборот до 2 млн тонн аммиака в год, будет введена в эксплуатацию в конце 2023 года. На втором этапе проекта, который по плану завершается до конца 2025 года, мощности нового комплекса вырастут до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год. Строительство нового терминала в Тамани и его вывод на проектную мощность частично снимает проблему блокировки аммиакопровода "Тольяттиазот - Южный", - сказал представитель "Уралхима".

Согласно плану строительства, мощность комплекса по перевалке аммиака в Тамани составит 2 млн тонн аммиака в год с декабря 2023 года, а к декабрю 2025 года она вырастет до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год. Проект строительства перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений в Темрюкском районе в феврале должен был быть включен в перечень приоритетных объектов инфраструктуры. Он также предполагает строительство склада аммиака и карбамида, а также технологической эстакады аммиакопроводов.

Ранее совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин говорил, что запуск терминала позволит открыть маршрут поставок, альтернативный трубопроводу "Тольятти - Одесса" (его работа была остановлена 24 февраля 2022 года). По словам Мазепина, объем инвестиций компании составит 50 млрд рублей. Сейчас РФ зависит от портов по перевалке аммиака в других странах при его экспорте. По данным Росстата, производство аммиака в РФ в 2022 году снизилось на 14,4% - до 17 млн тонн.