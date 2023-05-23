Додик назвал низкой цену на российский газ

Президент Республики Сербской сообщил, что его российский коллега Владимир Путин пообещал сохранить благоприятной стоимость газа из России до нового года

БЕЛГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Цена на газ из России для Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) остается низкой. Об этом во вторник заявил президент республики Милорад Додик в интервью телеканалу РТРС по результатам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Он [президент России Владимир Путин] сказал, что цена на газ [из России] до нового года остается благоприятной для Республики Сербской, потому что сейчас время, когда пора это пора уточнить. Она каждые шесть месяцев некоторым образом обновляется, остается практически идентична старой или с небольшим повышением. Это повышение связано не с ценой здесь [в России], а с транзитом, который очень сложен", - заявил Додик.

Ранее Додик заявлял, что энергоресурсы из РФ не имеют альтернативы. В конце 2021 года он сообщил, что договорился с Путиным о сохранении существующей цены на газ для Республики Сербской на уровне около $290 за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2022 года "Газпром" продолжил поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по тем же ценам действующего контракта без корректировок по рыночной конъюнктуре.