Информация о ходе расследования "серых" схем продвижения на Wildberries появится 10 июня

Точная сумма ущерба будет установлена в ходе следственных действий, рассказали в маркетплейсе

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries рассчитывает 10 июня получить необходимую информацию о ходе расследования по делу о "серых" схемах продвижения на платформе. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор по сервисам Wildberries Кристина Спирева.

Ранее служба безопасности онлайн-платформы раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Точная сумма ущерба будет установлена в ходе следственных действий, рассказали в Wildberries.

"На 10 июня, по нашей оценке и оценке сотрудников МВД, у нас будет вся необходимая информация, для того чтобы проинформировать предпринимателей о ходе расследования", - сказала Спирева.

В свою очередь партнер маркетплейса и юридический консультант Константин Суворов отметил, что ущерб, по оценке компании, в настоящий момент "примерно в несколько раз превышает те суммы, которые не были выплачены продавцам в связи с приостановкой выплат". "Сейчас калькуляция ущерба ведется в том числе с участием экспертов, и окончательно этот вопрос должен проясниться до 10 июня. Это достаточно существенный ущерб. <...> Ущерб может превысить миллиард рублей", - добавил он.

Вместе с тем, по его словам, на счетах предпринимателей заблокировано меньше миллиона рублей.

По данным компании, услугами "серого продвижения" на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов: им злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный Telegram-бот. Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании. Пресс-служба компании во вторник сообщила, что Wildberries завершил проверку 60% из 300 продавцов, подозреваемых в использовании "серых" схем продвижения на платформе, и "разморозил" их баланс, действия остальных 40% нанесли значительный ущерб компании.