"Макомнет" получил полный контроль в операторе "Максимателеком"

Один из ведущих телекоммуникационных операторов Москвы купил 23,7513% акций ООО "СмартМолл"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Макомнет", один из ведущих телекоммуникационных операторов города Москвы в сегментах B2G и B2B, завершил консолидацию "Максимателеком", увеличив долю с 76,25% до 100%, говорится в сообщении компании.

Полный контроль в "Максимателеком" "Макомнет" приобрел после покупки 23,7513% акций ООО "СмартМолл".

"В результате "Макомнет" получил полный контроль в операторе, расширив инфраструктуру и укрепив позиции на телекоммуникационном рынке города Москвы, в частности в сегменте проектов на транспорте, а также дополнил предложения для операторов связи, корпоративных и государственных заказчиков", - отмечает пресс-служба оператора.

В марте 2023 года "Макомнет" приобрел операторский бизнес "Максимателеком", в который входит сеть оператора в Москве, компетенции по организации и монетизации беспроводных сетей связи в городском транспорте, а также сервис Wi-Fi для пассажиров MT_Free. Кроме того, периметр сделки включил портфель проектов и долгосрочных сервисных контрактов.

О компании

"Максимателеком" на основе собственной беспроводной сети передачи данных предоставляет доступ в интернет по технологии Wi-Fi для пассажиров столичного общественного транспорта, а также обеспечивает инфраструктуру для развития городских цифровых сервисов. Возможности сети "Максимателеком" используются в рамках проектов для московского метрополитена и транспортного комплекса, а также в реализации решений для "умного города" и обеспечения работы городского публичного Wi-Fi.