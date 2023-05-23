Госдеп винит Россию в нарушении зерновой сделки

Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что угрозы выхода из сделки чреваты ростом цен на продовольствие

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что Россия нарушает условия зерновой сделки, не подтверждая при этом намерение Запада выполнять обязательства, возложенные на него в рамках договоренности.

"Россия теперь отказывается пускать суда в один из этих трех [портов, через которые с Украины вывозится продовольствие]. Это явное нарушение ее обязательств в рамках черноморской зерновой инициативы, продолжение создания ею препятствий этой инициативе", - утверждал во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Угрозы выхода [из сделки] чреваты ростом цен на продовольствие в мире, сокращением доступности продовольствия для уязвимых слоев населения в мире. И мы вновь призываем Россию прекратить держать в заложниках глобальные поставки продовольствия", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Об этом заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поблагодарив руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход. В МИД России ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что условия сделки будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.