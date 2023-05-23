Роспатент разрабатывает руководство по регистрации товарного знака в Китае

В пресс-службе ведомства сообщили, что это поможет снизить издержки бизнеса стран, связанные с недостатком информации

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роспатент разрабатывает руководство по регистрации, защите и охране товарных знаков в Китае. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства по итогам участия делегации Роспатента в российско-китайском бизнес-форуме, организованном Минэкономразвития России и Министерством коммерции КНР.

"Роспатентом уже разрабатывается руководство по охране и защите товарных знаков в Китае. Это поможет существенно снизить издержки бизнеса обеих стран, связанные с недостатком информации", - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что интеллектуальная собственность - важный инструмент для привлечения инвестиций в региональную экономику.

"Важно отметить, что Россия участвует во всех международных соглашениях и сервисах по интеллектуальной собственности. Это позволяет ускорять и упрощать процесс перевода технологий, обеспечивает прозрачность работы, надежность для инвестиций и уверенность для зарубежных партнеров", - сказал глава Роспатента Юрий Зубов, слова которого цитирует пресс-служба.

Он добавил, что в соответствии с договоренностями Российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в защите прав интеллектуальной собственности сторонами на взаимной основе разрабатываются руководства по охране и защите товарных знаков. Такие документы призваны освещать все этапы соответствующих процедур, а также основные затруднения, которые могут возникать при их осуществлении. Это поможет существенно снизить издержки бизнеса обеих стран, связанные с недостатком информации о зарубежной системе регистрации.