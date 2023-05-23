Афганистан и Китай открывают прямое авиасообщение

Прямые рейсы между странами начнутся 24 мая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Афганистан и Китай с 24 мая открывают прямое авиасообщение. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь МИД во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Абдул Кахар Балхи по итогам встречи главы МИД талибов Амира Хана Моттаки и посла Китая в Кабуле Ван Ю.

"Посол КНР заявил, что Китай поддерживает нормальные отношения с Афганистаном и готов к их дальнейшему укреплению. Он добавил, что прямые рейсы Афганистан - Китай начнутся 24 мая", - написал Балхи в Twitter.

Моттаки в свою очередь "назвал начало полетов между двумя странами хорошей возможностью для укрепления отношений" и призвал Пекин к дальнейшему упрощению визового режима между странами, написал Балхи.

В сообщении не уточняется, какие авиакомпании будут выполнять авиарейсы и с какой регулярностью они будут осуществляться.