Немецкий министр назвала экономику замкнутого цикла ключом к решению экологических проблем

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке отметила, что потребление сырья на душу населения в стране намного превышает средний мировой показатель

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке полагает, что экономика замкнутого цикла является ключом к разрешению экологических кризисов.

"Я думаю, мы все осознаем, что, учитывая рост численности населения мира, мы больше не можем использовать сырье, как в прошлые десятилетия, может быть, даже столетия, потому что его расход просто слишком высок", - сказала Лемке во вторник на мероприятии Экономического совета Христианско-демократического союза (ХДС).

"Вот почему экономика замкнутого цикла, о которой сейчас много говорят, является не только ключом к сокращению выбросов и экономии ресурсов, но и ключом к совместному решению трех основных экологических кризисов", - констатировала министр.

При этом она упомянула об изменении климата, исчезновении видов и загрязнении окружающей среды. По словам Лемке, Германия несет особую ответственность, поскольку потребление сырья на душу населения в стране намного превышает средний мировой показатель. "Как правительство ФРГ мы преследуем общую цель - использовать меньше первичного сырья и использовать меньше сырья в экономическом цикле", - пояснила Лемке.

В модели экономики замкнутого цикла материалы перерабатываются и повторно используются как можно дольше после того, как они были использованы. Это может продлить срок службы продуктов.