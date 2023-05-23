В США заявили, что возможный дефолт приведет к потере экономических достижений властей

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что республиканцы и демократы понимают, что последствия возможного дефолта "будут тяжелыми для американского народа и американской экономики"

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Потенциальный дефолт в Соединенных Штатах приведет к исчезновению достигнутых администрацией президента США Джо Байдена достижений в экономической сфере. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Комментируя последствия возможного дефолта, который может произойти, если Конгресс не повысит потолок госдолга до 1 июня, она отметила: "Это вызывает беспокойство. Это отбросит назад весь прогресс, которого мы добились за последние два года с нынешним президентом. Речь идет о 12,7 млн [новых] рабочих мест, безработице на уровне 3,4%, что является самым низким показателем за всю историю, обо всех успехах, которых мы добились, чтобы поставить экономику на ноги. Да, мы можем увидеть, как все это исчезнет".

По словам пресс-секретаря, республиканцы и демократы понимают, что последствия возможного дефолта "будут тяжелыми для американского народа и американской экономики". "Он ликвидирует до 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации. Все это подорвет исторический экономический прогресс, которого мы добились при нынешнем президенте за последние два года", - добавила Жан-Пьер.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин обращается к американским федеральным структурам с вопросом, могут ли они осуществить предстоящие платежи позднее. Как подчеркивает издание, власти ищут новые способы экономии денежных средств и предотвращения дефолта. Без дополнительных заимствований, нового притока налоговых поступлений или новых способов сокращения расходов федеральное правительство ожидает, что в начале июня оно не сможет произвести выплаты по задолженностям.

В распространенном во вторник письменном заявлении спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) заявил, что нынешний президент будет ответственен за потенциальный дефолт. "Не заблуждайтесь: любой дефолт будет дефолтом Байдена", - подчеркнул конгрессмен, обвинив главу государства в том, что тот слишком поздно начал консультации с республиканцами о повышении потолка госдолга.

Об угрозе дефолта в США

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого американский президент и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.

Потолок долга, также называемый лимитом задолженности, - это ограничение на общую сумму денег, которую федеральное правительство имеет право занимать с помощью ценных бумаг Минфина с целью выполнения своих финансовых обязательств. Поскольку Соединенные Штаты имеют дефицит бюджета, они вынуждены занимать значительный объем средств для соответствующих выплат. Повышение лимита задолженности не приводит к одобрению каких-либо новых расходов, но позволяет правительству выполнять финансовые обязательства, уже утвержденные Конгрессом и президентом.