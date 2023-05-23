Иран и Россия подчеркнули важность использования национальных валют в торговле

Председатель ЦБ исламской республики Мохаммад Фарзин отметил необходимость расширения сотрудничества в области банковской инфраструктуры

ТАСС, 23 мая. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина обсудила во вторник с иранским коллегой Мохаммадом Фарзином необходимость укрепления торговых обменов и использования национальных валют в двусторонней торговле. Об этом сообщило агентство Tasnim.

На встрече в Тегеране Фарзин заявил об "укреплении и ускорении развития брокерских отношений между коммерческими банками" двух стран. Он подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в области банковской инфраструктуры, сославшись на обширные коммерческие возможности Ирана и РФ.

Председатель ЦБ исламской республики также пригласил российскую сторону принять участие в 51-м ежегодном съезде Азиатского биржевого союза в Тегеране.

22 мая заместитель главы иранского регулятора Мохсен Карими проинформировал, что Набиуллина посетит во вторник Тегеран. В январе Фарзин сообщил, что представители центральных банков России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между двумя странами.