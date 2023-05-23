В ЛНР планируют построить три предприятия по переработке отходов

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что суммарная мощность по ним может составить до 700 тыс. тонн в год

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство Луганской Народной Республики разработало территориальную схему для отрасли переработки отходов, планируется построить три предприятия общей мощностью до 700 тыс. тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"При аналитической и методической поддержке РЭО разработан и направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти РФ проект терсхемы ЛНР. В проекте территориальной схемы предусмотрено строительство трех современных комплексных объектов по переработке отходов. Суммарная мощность по ним может составить до 700 тыс. тонн в год", - сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметили в РЭО, создание новых предприятий позволит достичь исполнения указа президента РФ от 2020 года по достижению к 2030 году 100% обработки и 50% утилизации отходов.

Как сообщалось ранее, шесть предприятий по обращению с бытовыми отходами запланированы к строительству в Донецкой и Луганской народных республиках. Их общая годовая мощность составит 1,4 млн тонн отходов.