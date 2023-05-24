Торги на биржах США закрылись снижением ключевых индексов на фоне ситуации с госдолгом

В частности, промышленный индекс Dow Jones упал до 33 055,51 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились к завершению торговой сессии во вторник на фоне ожидания инвесторами развития ситуации вокруг госдолга США. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 231,07 пункта (0,69%), до 33 055,51 пункта. Индекс S&P 500 потерял 47,05 пункта (1,12%) и установился на уровне 4 145,58 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 160,53 пункта (1,26%), до уровня 12 560,25 пункта.

"Мы посылаем негативный сигнал относительно наших способностей управлять экономикой, не говоря уже о том, чтобы быть якорем для всего остального мира", - приводит телекомпания CNBC слова экономиста Мохамеда Эль-Эриана. При этом он признал, что "рынки пока хорошо справляются" с ситуацией вокруг госдолга.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс увеличить лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны увеличить лимит задолженности без каких-либо условий.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, по ее словам, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого президент США Джо Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.