"Известия": в РФ обсуждают введение пошлины в 220% на импорт БАД из недружественных стран

В Национальном союзе защиты прав потребителей отметили, что необходимость введения специальных мер в отношении БАДов обусловлена в том числе быстрым ростом серого и черного рынков этих препаратов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) и Минэкономразвития обсуждают введение заградительных пошлин в 220% на ввоз БАД из недружественных стран. Об этом в среду со ссылкой на представителя НСЗПП сообщают "Известия".

Как пишет газета, НСЗПП обращался в Минэкономразвития с предложением о запрете импорта в Россию БАДов из недружественных стран либо о введении заградительных пошлин в размере 220% на их ввоз. Газета отмечает, что инициативу рассмотрели на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в начале 2023 года, а после министерство поручило союзу подготовить обоснование своим предложениям.

"На первом заседании Минэк предлагал остановиться на варианте с пошлинами, - сообщил "Известиям" глава НСЗПП Павел Шапкин. - Мы выступаем за запрет, но, справедливости ради, 220% - это запретительная пошлина. То есть такой размер налога, по сути, равнозначен полному запрету". Он добавил, что следующее заседание комиссии, вероятно, состоится в июне.

В Минэкономразвитии "Известиям" сообщили, что вопрос продолжают обсуждать. "В рамках рабочей группы у инициатора была запрошена необходимая для принятия решения информация", - добавили там. Минэкономразвития также запросило позицию других министерств и ведомств по этому вопросу, уточняет газета. В Минпромторге, Минздраве и Росздравнадзоре вопросы газеты перенаправили в Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили "Известиям", что "специалисты службы готовят позицию по указанному вопросу, предложение находится в проработке".

В письме НСЗПП в Минэкономразвития отмечается, что необходимость введения специальных мер в отношении БАДов обусловлена в том числе быстрым ростом серого и черного рынков этих препаратов. Легальный рынок БАДов "фактически противостоит бесконтрольно и активно растущему серому и черному рынку БАДов", утверждают в союзе. "Последний сложился в основном из бенефициаров и организаций, представляющих импортеров из недружественных стран", - говорится в документе, с которым ознакомились "Известия".

"Запрет или заградительные пошлины помогут не только обезопасить потребителя от потенциального нанесения вреда здоровью, но и способствуют развитию отечественного производства биодобавок", - отметили в союзе.