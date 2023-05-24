Глава Хабаровского края заявил о намерении развивать сотрудничество с Китаем

По словам Михаила Дегтярева, в регионе нацелены на создание технологических альянсов в новых сферах

ХАБАРОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены развивать сотрудничество с китайскими технологическими компаниями. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале в среду.

Он рассказал о начале официального визита делегации региона в Харбин, где планируется посещение нескольких учреждений и предприятий, встречи с представителями китайской стороны. "В графике <...> харбинская двигателестроительная корпорация "Дунань". Нас как инженерную столицу Дальнего Востока интересуют различные технологические альянсы с Китаем в новых сферах, включая автомобилестроение", - написал Дегтярев.

Губернатор сообщил, что делегация от края посетит комплексную бондовую зону Харбина, где познакомится с организацией процесса по активизации внешнеторгового взаимодействия между северо-востоком Китая и Россией. По словам Дегтярева, это поможет привлечь лучшие практики в запуск первой международной территории опережающего развития и организовать совместную работу на острове Большой Уссурийский.

В программе визита также посещение Харбинского политехнического университета. Край нацелен на сотрудничество в рамках планируемого к строительству межвузовского кампуса в Хабаровске. Будут обсуждаться разные аспекты взаимодействия: от наращивания студенческих обменов до совместных научных исследований. Команда от региона побывает в выставочном павильоне городского планирования Харбина. Опыт китайских коллег поможет в формировании и реализации мастер-плана Хабаровска.

"Запланирована и встреча с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян и губернатором народного правительства провинции Хэйлунцзян, в ходе которой мы обсудим перспективы сотрудничества в экономике, образовании, культуре с регионом-побратимом", - написал Дегтярев.

В Хабаровском крае есть судостроительные и авиационные предприятия, другие производственные компании, работает единственный на Дальнем Востоке металлургический завод.