Бюджет Владивостока в 2022 году исполнили почти на 100%

В частности, средства пошли на реставрацию и возведение спортивных объектов в школах города

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Исполнение бюджета Владивостока в 2022 году составило 99%, что является лучшим показателем за много лет. Об этом заявил в среду глава города Константин Шестаков в ходе отчета по итогам работы администрации города в прошлом году перед правительством Приморья и законодательным собранием.

"В 2023 году бюджет уже составляет 26,5 млрд рублей и думаю, что эта сумма не окончательна. Такой объем финансирования возможен только при слаженной работе одной большой команды под руководством губернатора. Еще в прошлом году мы говорили, что стремимся к максимальному использованию выделенных ресурсов и цифры на слайде тому подтверждение. Всего 1% не хватило до 100% исполнения бюджета. Это лучший показатель использования средств за многие годы", - передает слова Шестакова пресс-служба мэрии.

Он отметил, что в 2022 году доходы бюджета составили 25 млрд рублей, что выше уровня 2021 года более чем на 2 млрд рублей. В частности, на средства города исполняются актуальные запросы жителей, в том числе строится школа в микрорайоне Патрокл, жилье для переселения граждан из аварийных домов. Благодаря финансовой поддержке региона муниципалитет получил возможность массово отремонтировать и установить новые теневые навесы в детсадах, а также отреставрировать и возвести спортивные объекты в школах города.

Также во Владивостоке создаются новые общественные пространства. Идет благоустройство центрального сквера в поселке Трудовое и ряде других территорий, завершается комплексный дорожный ремонт нескольких больших улиц города.