Во Владивостоке объем ремонта дорог в 2022 году превысил план на треть

По словам главы города Константина Шестакова, это стало возможным благодаря оперативному распределению сэкономленных в ходе торгов средств

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Объем выполненных работ по ремонту дорог во Владивостоке в 2022 году превысил план на треть. Об этом рассказал в среду глава города Константин Шестаков в ходе отчета по итогам работы администрации города перед правительством и Законодательным собранием Приморья.

"План по дорогам на 2022 год я озвучивал публично, и сейчас у всех есть возможность сопоставить его с достигнутым результатом. Мы планировали отремонтировать 32 участка дорог, а по факту выполнили [ремонт] на 43. Локальным ремонтом должны были охватить 120 тыс. кв. метров дорог, сделали 198. На Русском острове заасфальтировали 2,7 км дороги, тогда как изначально рассчитывали сделать 2 км", - цитирует Шестакова пресс-служба городской администрации.

По его словам, добиться таких показателей удалось благодаря тому, что все сэкономленные в ходе торгов средства оперативно распределялись на самые важные вопросы. Среди них, согласно обращениям граждан, остаются дороги, ЖКХ и благоустройство. Сегодня в планах городской администрации комплексный дорожный ремонт на 28 объектах. На 20 из них работы активно ведутся, на трех подошли к концу.

По словам мэра, благодаря лизинговому контракту на работу вышли 52 единицы новой дорожной техники и навесного оборудования. В настоящее время завершается разработка проектов нескольких развязок, которые позволят разгрузить магистральные улицы Владивостока.