Мали рассчитывает на участие в саммите Россия - Африка

Посол республики в США Секу Берте отметил, что отношения между обоими государствами хорошие

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Мали рассчитывает на участие в предстоящем летом саммите Россия - Африка, Бамако высоко оценивает нынешний уровень отношений с Москвой. Об этом сообщил во вторник ТАСС посол Мали в США Секу Берте.

"Мы надеемся, что будем частью этого саммита. Прямо сейчас я не могу вам подтвердить, будет или нет на нем присутствовать наш президент. Будет уведомление в соответствующее время. Однако, учитывая те отношения, которые у нас сейчас есть с Россией, думаю, все признаки имеются, это возможно", - заявил дипломат.

"У нас очень хорошие отношения с Россией. Россия твердо поддерживает наши действия в борьбе с терроризмом, и мы за это очень благодарны", - подчеркнул Берте. Он принял участие в торжественном приеме в формате Россия - Африка, который состоялся во вторник в Вашингтоне. Это мероприятие прошло в резиденции посла России в США Анатолия Антонова.

Как отметила в конце марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, временный президент Мали Ассими Гоита получил приглашение главы российского государства Владимира Путина принять участие в готовящемся саммите Россия - Африка.

Второй саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. В первый раз это мероприятие состоялось 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".