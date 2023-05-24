Эксперт заявил о заинтересованности Китая и России в сотрудничестве в сельском хозяйстве

Директор центра исследований России и Центральной Азии Шанхайского института международных исследований Ли Синь отметил, что сотрудничество в этой области является относительно новой сферой

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Китай и Россия проявляют интерес к сотрудничеству в сферах энергетики и сельского хозяйства. Такое мнение газете Global Times во вторник выразил директор центра исследований России и Центральной Азии Шанхайского института международных исследований Ли Синь.

"По мере восстановления экономики Китая ожидается большой спрос на потребление энергии. С другой стороны, для России неотложной задачей является расширение доли на китайском энергетическом рынке, который частично замещает европейский", - сказал Ли Синь.

По его словам, сотрудничество в области сельского хозяйства является относительно новой сферой и имеет большое значение для расширения рынков сбыта для России. В то же время Китай нуждается в диверсификации своего сельскохозяйственного импорта, отметил он. "Ожидается, например, что российская соя заменит часть экспорта США в Китай", - сказал Ли Синь.

Он также сказал, что расчеты в местной валюте помогут избежать рисков, связанных с гегемонией доллара, и способствовать интернационализации юаня.

Премьер-министр России Михаил Мишустин находится с визитом в КНР 23-24 мая, в первый день он посетил Шанхай. Там Мишустин выступил на Российско-китайском бизнес-форуме. В частности, председатель правительства констатировал, что дальнейшее углубление взаимодействия стран по разным направлениям окажет положительное влияние на укрепление их экономик. Он убежден, что уже в этом году Москва и Пекин смогут достичь рекордного товарооборота в $200 млрд и это не предел. По словам Мишустина, в целом в нынешних условиях открываются дополнительные возможности для расширения присутствия китайских компаний в России и для запуска производств на территории КНР.

В среду Мишустин проведет встречи в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем КНР Си Цзиньпином.