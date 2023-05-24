Мишустин заявил, что товарооборот России и Китая в этом году может превысить $200 млрд

По словам премьер-министра РФ, стратегический характер приобрело двустороннее сотрудничество в энергетической сфере

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в 200 млрд долларов, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до $200 млрд, но и превысим этот знаковый рубеж", - сказал Мишустин в среду в ходе переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он отметил, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах - рублях и юанях.

Председатель правительства РФ подчеркнул, что стратегический характер приобрело двустороннее сотрудничество в энергетической сфере. "Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии", - пояснил он.

Мишустин напомнил о некоторых крупных энергетических проектах с участием китайских компаний, в их числе "Сила Сибири", "Ямал-СПГ", "Арктик-СПГ-2", Амурский газохимический комбинат, комплекс газопереработки в Усть-Луге. "Мы активно расширяем наше взаимодействие в области мирного атома", - добавил премьер.

Он подчеркнул, что "в новых геополитических условиях особое значение приобретает развитие транспортно-логистических маршрутов, проходящих через российско-китайскую границу". "Мы ускоряем развитие приграничной структуры и синхронизируем ее расширение. Это необходимо для увеличения грузоперезовок и дальнейшей торговли между Россией и Китаем", - сказал Мишустин.

В числе новых сфер для углубления коопераций с Китаем премьер назвал авиастроение, судостроение, машиностроение, станкостроение, совместные космические исследования. "Используя накопленную нами солидную научную базу и производственный потенциал, мы совместно сможем обеспечить технологический суверенитет России и Китая", - сказал глава правительства РФ. Он предложил Ли Цяну с участием представителей двух стран рассмотреть наиболее важные вопросы сотрудничества России и Китая.

