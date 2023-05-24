Депутаты попросили кабмин вынести на обсуждение сбор с e-commerce в пользу "Почты России"

Авторы инициативы выразили обеспокоенность отсутствием четкой стратегии развития госкомпании

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы выразила обеспокоенность ростом цен на потребительские товары в связи с возможным вводом отраслевого налога в 0,5% от оборота крупных маркетплейсов для поддержки убыточных отделений "Почты России". Как следует из обращения депутатов к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину (есть у ТАСС), они попросили провести обсуждение инициативы и представить позицию кабмина.

Письмо подписали лидер фракции "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов, глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и первый замглавы комитета по контролю Дмитрий Гусев. В их адрес поступили обращения Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), ранее уже выступавшей против введения такого налога, и Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).

"Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность поручить уполномоченным должностным лицам представить позицию правительства РФ в отношении вышеуказанного предложения, а также поручить принять участие в широком общественном обсуждении указанной инициативы", - говорится в обращении. Депутаты также обеспокоены отсутствием четкой стратегии развития "Почты России", говорится в письме.

АКИТ отмечает, что большая часть крупнейших электронных торговых площадок зафиксировала чистый убыток по итогам 2022 года. В АУРЭК же полагают, что введение отраслевого сбора приведет к росту затрат малого бизнеса и ИП, которые сотрудничают с торговыми площадками, вследствие чего произойдет рост цен на товары и снижение их доступности.

"Почта России" является прямым конкурентом электронных торговых площадок, но какой-либо компенсации за выплату инфраструктурного платежа почтовому оператору не предусмотрено, уточняется в письме. Предложенная инициатива фактически "устанавливает перекрестное субсидирование одного хозяйствующего субъекта ограниченным кругом других, находящихся в одной отраслевой нише", это не соответствует принципам рыночной экономики и будет препятствовать развитию сектора интернет-торговли.

При этом соответствующий законопроект уже внесен и согласовывается, говорил ранее журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. До этого министр отмечал необходимость разработать такой законопроект, чтобы компенсировать "Почте России" оказание социально значимых услуг в сельской местности, где эта деятельность убыточна.