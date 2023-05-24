Премьер Госсовета КНР высоко оценил перспективы российско-китайского сотрудничества

Ли Цян отметил, что Пекин намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Перспективы российско-китайского сотрудничества премьер Госсовета КНР Ли Цян оценил как блестящие. По его словам, товарооборот между двумя странами стремительно растет.

"У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх", - сказал Ли Цян в ходе переговоров с премьером РФ Михаилом Мишустиным в среду в Пекине с участием делегаций двух стран.

Премьер Госсовета КНР заверил, что Китай намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран, налаживать их взаимовыгодное сотрудничество. "Намерены сделать все для того, чтобы наши договоренности были реализованы на практике", - сказал он.

Ли Цян отметил, что развитие таких стран, как Россия, открывает большие перспективы для глобального развития и привлекает внимание международного сообщества.

Он подчеркнул, что в текущем году двусторонний товарооборот РФ и КНР растет стремительно - показатели его прироста уже составляют больше 40%.

Говоря о российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, в котором принял участие Мишустин, председатель Госсовета КНР подчеркнул, что, по мнению всех участников, форум прошел с большим успехом. Он добавил, что Шанхай сегодня это "образцовый пример" того высококачественного развития, которого добился Китай. Ли Цян выразил сожаление, что его российскому коллеге не удалось провести в Шанхае еще хотя бы один вечер, чтобы "полностью соприкоснуться" с китайской модернизацией.