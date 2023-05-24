Продажи препаратов от COVID-19 в России в I квартале снизились почти на треть

За этот период было продано 37,2 млн упаковок

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Объем продаж лекарственных препаратов против COVID-19 в России в I квартале 2023 года снизился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37,2 млн упаковок, говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

"По данным аналитиков ЦРПТ, в российских аптеках за I квартал 2023 года было продано 37,2 млн упаковок препаратов от COVID-19. Это на 31% ниже продаж за аналогичный период прошлого года, когда россияне купили 54,1 млн пачек лекарств. Сумма затрат жителей России на лекарства от коронавируса снизилась за год на 39% - с 25,8 млрд рублей в I квартале 2022 года до 15,6 млрд рублей в I квартале 2023 года", - отмечается в сообщении.

Чаще всего за отчетный период препараты против коронавируса покупали в Приморском крае (3,321 тыс. упаковок на 10 тыс. жителей), Магаданской (3,261 тыс.), Тюменской (3,26 тыс.) и Орловской областях (3,259 тыс.) и в Пермском крае (3,244 тыс.). Также в топ-10 вошли Республика Тыва, Курская область, Забайкальский край, Омская и Воронежская области.

5 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире.

Маркировка лекарств началась в России с 1 июля 2020 года. По данным Росздравнадзора, в настоящее время промаркированы 100% препаратов, которые вводятся в гражданский оборот. Маркировке также подлежат молочная продукция, упакованная вода, пиво и слабоалкогольные напитки, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.