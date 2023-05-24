Россия и Китай подписали меморандум о расширении торгового сотрудничества

Минэкономразвития и Министерство коммерции КНР договорились развивать российско-китайскую межрегиональную торговлю услугами

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития России и Министерство коммерции КНР подписали меморандум об углублении сотрудничества в сфере торговли услугами. От этом сообщили в пресс-службе МЭР.

Документ подписан в ходе Российско-китайского бизнес-форума в Пекине главами министерств двух стран.

Стороны договорились развивать российско-китайскую межрегиональную торговлю услугами, поощрять участие предприятий двух стран в различных выставках и ярмарках, направленных на развитие торговли услугами, а также стимулировать предприятия России и Китая к проведению совместных мероприятий в области образовательных, медицинских, финансовых, транспортных, строительных, технических, туристических, спортивных, информационных и различных других видов услуг.