Россия и Китай подписали меморандум о расширении торгового сотрудничества

Стороны договорились развивать межрегиональную торговлю услугами, поощрять участие предприятий в выставках и ярмарках, направленных на развитие этой сферы, а также стимулировать компании к проведению совместных мероприятий в различных областях

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития России и Министерство коммерции КНР подписали меморандум об углублении сотрудничества в сфере торговли услугами. От этом сообщили в пресс-службе МЭР.

Документ подписан в ходе Российско-китайского бизнес-форума в Пекине главами министерств двух стран.

Стороны договорились развивать российско-китайскую межрегиональную торговлю услугами, поощрять участие предприятий двух стран в различных выставках и ярмарках, направленных на развитие торговли услугами, а также стимулировать предприятия России и Китая к проведению совместных мероприятий в области образовательных, медицинских, финансовых, транспортных, строительных, технических, туристических, спортивных, информационных и различных других видов услуг.

"Торговля услугами играет все более важную роль в отношениях между Россией и Китаем, способствует непрерывному и устойчивому развитию торговли между нашими государствами, - подчеркнул глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. - Меморандум, с одной стороны, стал продолжением ранее установленных договоренностей о наращивании двусторонней торговли услугами между нашими странами, а с другой - важным пунктом реализации плана развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, который в марте этого года подписали президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин".

Меморандум об углублении сотрудничества в сфере торговли услугами действует в течение трех лет и вступает в силу со дня его подписания.