В Роскачестве подтвердили, что онлайн-покупка авиабилетов ночью может обойтись дешевле

Однако эксперты в ходе исследования не установили, что цена билетов в разные дни недели может отличаться

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Эксперты Роскачества в ходе исследования популярных сервисов по бронированию авиабилетов подтвердили расхожее утверждение, что покупка билетов ночью обходится дешевле, чем днем. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

"В ходе исследования были развенчаны некоторые мифы. Например, что покупка билетов в разные дни недели может отличаться. Также оценивалось, какие скидки предоставляются при приобретении билетов в ночное и дневное время. Этот "миф" был подтвержден: покупка билетов в ночное время в общем может стоить покупателю дешевле, чем покупка авиабилетов днем", - сказала она.

Роскачество провело исследование восьми популярных сервисов по бронированию авиабилетов по более чем 140 показателям, большая часть из которых касалась функциональности приложений. По итогам лучшими признаны Aviasales, "Яндекс" и Ozon. Что касается безопасности персональных данных и полноты информации, то один из сервисов - "Купи билет" - не предоставлял потребителю информацию об условиях возврата денежных средств при покупке авиабилетов, рассказала Саратцева.