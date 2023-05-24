Segezha Group продала европейскую "дочку" за переуступку долга

Покупателям переуступили долг компании в размере €100 млн

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг Segezha Group продал европейскую "дочку" Segezha Packaging, переуступив покупателям ее долг в €100 млн. Об этом в ходе конференц-кола с журналистами сообщил президент компании Михаил Шамолин.

"Сделка была завершена. Примерно за один доллар", - сказал Шамолин.

Однако долг, который оставался у европейской "дочки" перед материнской компанией, составляет около €100 млн. "Фактически можно говорить, что бизнес был продан за сумму порядка €100 млн, что соответствует его состоянию досанкционному", - добавил глава компании.

По его словам, продажа была единственным вариантом сохранения бизнеса в рабочем состоянии, поскольку холдинг не мог поставлять бумагу европейской "дочке" из-за санкций.

В конце марта 2023 года Шамолин сообщил, что компания продала свой европейский бизнес, поскольку не было возможности поддерживать его деятельность.

Компания владела предприятиями через европейскую "дочку" холдинга Segezha Packaging, которая объединяла семь заводов по производству бумажной упаковки в Германии, Дании, Италии, Нидерландах, Румынии, Турции и Чехии. Предприятия вошли в состав компании в 2014 году.