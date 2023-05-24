Segezha Group заявила, что не планирует пересмотр дивидендной политики

В 2022 году компания выплатила рекордные дивиденды в размере 16 млрд рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг Segezha Group не планирует пересмотр дивидендной политики на фоне рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом в ходе конференц-кола с журналистами заявил президент компании Михаил Шамолин.

"Пока мы дивидендную политику пересматривать не планируем", - сказал Шамолин.

Он напомнил, что в 2022 году Segezha Group выплатила рекордные дивиденды в размере 16 млрд рублей, таким образом перевыполнив планы по дивидендной политике, в рамках которой заложена ежегодная выплата дивидендов в размере 5,5 млрд рублей. "Ничего страшного в том, что мы решили не выплачивать дивиденды за 2022 год, поскольку мы видим, что ситуация неординарная - санкции и ситуация в Европе заставили нас перестроить наш бизнес и поменять все рынки", - добавил Шамолин.

По его словам, в будущем компания планирует восстановить все то, что было утрачено в 2022 году.

Совет директоров Segezha Group 19 мая рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды и не распределять чистую прибыль по итогам 2022 года. Тогда Шамолин отметил, что в период экономической турбулентности и необходимости адаптации к новой бизнес-реальности компании важно сохранять финансовую устойчивость и стабильность.

Чистая прибыль "Сегежа групп" по МСФО по итогам 2022 года упала на 60% и составила 6,1 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 15% - до 106,8 млрд рублей. В компании отмечали, что это произошло преимущественно за счет эффекта от консолидации активов НЛХК и "Интер форест рус", которые вошли в состав компании в III и IV кварталах 2021 года.