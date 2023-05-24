WP: Украина не хочет отказываться от транзита энергоресурсов из РФ, несмотря на конфликт

Издание указывает на то, что Киев требует от союзников прекращения экономических отношений с Москвой, при этом намереваясь сохранить для себя возможность зарабатывать на транзите российских энергоресурсов

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Украина не намерена прекращать транзит российских энергоресурсов через свою территорию, несмотря на вооруженный конфликт, при этом призывая союзников отказаться от углеводородов из РФ. Об этом в среду пишет газета The Washington Post.

Издание информирует, что Киев требует от союзников прекращения экономических отношений с Россией, при этом намереваясь сохранить для себя возможность зарабатывать на транзите российских энергоресурсов. "Украинские чиновники говорят, что находятся в затруднительном положении. Транзит российских углеводородов через их территорию приносит Кремлю миллионы долларов <...> Но Киеву также нужны деньги, которые он зарабатывает на транзите", - пишет газета, отмечая, что Украина настаивает, что у нее фактически нет выбора, кроме как поддерживать собственные коммерческие сделки, и продолжает лоббировать их сохранение.

По данным The Washington Post, рабочая группа по антироссийским санкциям, которой руководят глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол, разработала так называемый план действий, в котором обозначены дальнейшие санкционные меры против России. План предполагает "прекращение работы всех оставшихся трубопроводных маршрутов под контролем России", по которым осуществляется доставка энергоресурсов в Европу, кроме тех, что проходят через украинскую территорию. "Прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз, кроме тех, что идут через Украину", - указано в подготовленном документе.