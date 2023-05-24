Казахстан ратифицировал соглашение об уплате таможенных пошлин в ЕАЭС

Ожидается, что это будет способствовать развитию транзитного потенциала союза, позволит снизить затраты на транзитные перевозки

АСТАНА, 24 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в среду закон о ратификации соглашения об особенностях уплаты таможенных пошлин при перевозке товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита", - говорится в сообщении.

Соглашение направлено на создание более привлекательной системы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при таможенном транзите.

Предполагается, что ратификация документа будет способствовать развитию транзитного потенциала ЕАЭС, позволит снизить затраты участников внешнеэкономической деятельности при совершении транзитных перевозок.