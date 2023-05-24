Во всероссийский проект "Менделеевская карта" включили фитнес-отрасль

Первые карты, держатели которых получат скидки и льготы, выдадут 24 июня

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российская фитнес-отрасль присоединилась к всероссийскому проекту "Менделеевская карта", реализуемому в рамках Десятилетия науки и технологий и направленному на поощрение одаренных школьников, студентов и молодых ученых. Соглашение об этом подписали Национальное фитнес-сообщество и оператор проекта - Российский химико-технологический университет им Д. И. Менделеева, сообщила в среду ТАСС глава сообщества Елена Силина.

Ранее сообщалось, что первые карты, держатели которых получат скидки и льготы, будут выданы 24 июня. Всего участниками проекта станут 200 тыс. человек. Со стороны бизнеса к нему уже присоединились крупные перевозчики, издательства, онлайн-магазины, торговые и аптечные сети, медицинские и образовательные организации, учреждения культуры.

"Теперь в проект вошел фитнес. По соглашению клубы предоставят держателям карт скидки в размере не менее 10%. На сегодняшний день к этому готовы около 30 сетей фитнес-клубов по всей стране, и это число будет только расти. Более того, некоторые клубы готовы разработать дополнительные преференции для держателей карт", - рассказала Силина.

По ее словам, включение отрасли в социально-значимый проект позволит приобщить к занятиям физкультурой и спортом талантливую молодежь - одаренных школьников, студентов и ученых, победителей и призеров предметных олимпиад национального и международного уровней. Также это повысит имидж самого бизнеса, приблизит отрасль к выполнению национальных целей по увеличению до 70% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в период до 2030 года.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка России, в составе которого 2 200 фитнес-клубов из 80 регионов России, имеет 57 региональных представительств. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.