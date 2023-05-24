МЭР заявило, что взаимный турпоток стран ЕАЭС в 2022 году превысил 6 млн поездок

Замглавы ведомства Дмитрий Вахруков назвал это свидетельством о постепенном восстановлении туристических обменов до допандемийного уровня

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Взаимный туристический поток России и других стран ЕАЭС в 2022 году превысил 6 млн поездок, что свидетельствует о постепенном восстановлении туристических обменов до допандемийного уровня. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков в ходе Евразийского экономического форума в среду.

"В 2022 году объем взаимного турпотока России со странами ЕАЭС составил более 6 млн поездок. Это свидетельствует о постепенном восстановлении туристических обменов до допандемийного уровня", - сказал он.

Вахруков, в частности, отметил необходимость разработки совместных туристических маршрутов и гармонизации стандартов качества оказания туристических услуг. "Если мы ставим перед собой цель создать единое туристическое пространство, то и стандарты оказания качества услуг должны быть едиными. Чтобы туристы, понимая, куда они хотят поехать, знали, что "четыре звезды" в России, это то же самое, что "четыре звезды" во всех остальных странах союза", - подчеркнул замминистра.

По его словам, текущие показатели туристического обмена и совместных проектов в области туризма пока не соответствуют уровню интеграции России и стран ЕАЭС, и "здесь есть, к чему стремиться". "Надо ставить амбициозные цели, мы готовы работать", - резюмировал он.