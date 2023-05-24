24 мая, 06:49,
обновлено 24 мая, 06:59

Путин обвинил Запад в провоцировании энергетического и продовольственного кризисов в мире

© ТАСС/ Kremlin.ru

По словам президента, отдельные страны и объединения стремятся сохранить свое доминирование, полностью игнорируя интересы и суверенитет других

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Энергетический и продовольственный кризисы в мире спровоцированы государствами Запада.

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Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Он обратил внимание, что отдельные страны и объединения стремятся сохранить свое доминирование в мире, полностью игнорируя интересы и суверенитет других.

"Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", - отметил российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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