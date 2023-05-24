Путин обвинил Запад в провоцировании энергетического и продовольственного кризисов в мире

По словам президента, отдельные страны и объединения стремятся сохранить свое доминирование, полностью игнорируя интересы и суверенитет других

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Энергетический и продовольственный кризисы в мире спровоцированы государствами Запада.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Он обратил внимание, что отдельные страны и объединения стремятся сохранить свое доминирование в мире, полностью игнорируя интересы и суверенитет других.

"Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", - отметил российский лидер.