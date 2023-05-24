Российский рынок акций открылся ростом основных показателей

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,08%, а индекс РТС - на 0,14%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,08% - до 2 643,73 пункта, индекс РТС - на 0,14%, до 1 039,42 пункта.

По данным биржи на 10:38 мск, индекс Мосбиржи немного замедлил рост и прибавлял 0,02%, достигая 2 642,07 пункта, индекс РТС находился на отметке 1 040,48 пункта (+0,24%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,18% - до 79,99 рубля, евро - на 0,5%, до 86,27 рубля, юань терял 0,13%, достигая 11,32 рубля.