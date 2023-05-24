Комитет Думы одобрил проект, расширяющий доступность внесудебного банкротства граждан

Документом предусмотрено повышение до 1 млн рублей максимального размера задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, расширяющий доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства. Документ инициирован правительством РФ. Госдума рассмотрит его 30 мая.

Законопроектом предлагается повысить до 1 млн рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тыс. рублей. Сейчас эта максимальная сумма для инициирования банкротства составляет 500 тыс. рублей, а минимальная - 50 тыс. рублей. Документ также предусматривает сокращение срока, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать внесудебное банкротство, с 10 до 5 лет.

Правом процедурой внесудебного банкротства смогут воспользоваться также граждане, в отношении которых не менее одного года назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке выдан исполнительный документ, и он направлялся (предъявлялся) для исполнения. При этом единственным доходом таких граждан является пенсия и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячной выплаты на детей или пособия беременным женщинам.

Право воспользоваться процедурой внесудебного банкротства получат также граждане, в отношении которых не менее семи лет назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке исполнительный документ направлялся (предъявлялся) для исполнения. Выполнение условия о том, что основным единственным доходом гражданина является соцвыплата, а также условия об отсутствии у гражданина имущества, на которое может быть обращено взыскание, декларируется гражданином и не требует дополнительного документального подтверждения.

Исчисление длительности исполнения в отношении гражданина исполнительных документов осуществляется с даты их выдачи и на первом этапе подтверждается справками в бумажном виде, выдаваемыми ФССП России, Фондом пенсионного и социального страхования РФ, кредитными организациями или работодателями.

На втором этапе с 1 июля 2024 года законопроектом предусмотрен переход к получению от ФССП России и Фонда пенсионного и социального страхования РФ требующих подтверждения сведений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том числе с целью обеспечения возможности автоматизированной публикации на платформе Единого федерального реестра сведений о банкротстве сообщения о возбуждении в отношении гражданина процедуры внесудебного банкротства.

Внесудебное банкротство станет доступно пенсионерам

Председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил, что основной задачей предлагаемых изменений является предоставление возможности малообеспеченным гражданам, особенно пенсионерам, избавиться от кредитной кабалы и избежать затрат на проведение процедуры банкротства.

"Более пяти миллионов должников смогут обратиться в МФЦ и воспользоваться новыми правилами внесудебного банкротства, если задолженность гражданина перед банком или микрофинансовой организацией составляет от 25 тыс. рублей до 1 млн рублей. Сейчас действует ограничение задолженности для такого вида банкротства - от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Важно, что к внесудебному банкротству смогут прибегнуть пенсионеры и получатели государственных пособий. При этом с 10 до 5 лет сократится срок повторного обращения для осуществления внесудебного банкротства, - отметил Гаврилов. - Эти законодательные нововведения позволят малообеспеченным гражданам избавиться от непосильной кредитной нагрузки".