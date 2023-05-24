Госсовет Крыма расширит список национализируемого имущества украинских олигархов

В перечень включат крупные винодельные предприятия, банковские структуры и квартиру президента Украины Владимира Зеленского, сообщил глава республики Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым в среду расширит список имущества украинских олигархов в регионе, которое будет национализировано, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Хочу поблагодарить Владимира Андреевича Константинова (спикер Госсовета республики - прим. ТАСС) и депутатов парламента за большую проведенную работу, связанную с национализацией имущества украинских олигархов. Сегодня у нас на сессию идет очередная партия имущества: крупные винодельные предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский - прим. ТАСС). Ну и прочее имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине. Поэтому, как обещал, в российском Крыму враги России зарабатывать не будут, без вариантов даже. И все, кто мечтает о том, что в Крыму что-то будет, пусть оставят свои мечты в покое", - сказал Аксенов в опубликованном видеообращении.

В марте Аксенов заявлял, что квартиры президента Украины Владимира Зеленского, а также некоторых его соседей по многоквартирному дому в Ялте готовятся включить в список национализации.

В 2022 году Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. В их числе "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", также под национализацию может попасть ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского. С осени в республике национализировали уже около 700 объектов, в числе которых собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев".