В Алтайском крае летом запустят первый цифровой сервис по экспорту зерна для трейдеров

Сервис поможет получить представление о том, продукцию какого качества и в каких объемах в динамике поставляют отечественные аграрии

ТАСС, 24 мая. Центр оценки качества зерна в Алтайском крае в июле этого года запустит первый в России цифровой сервис анализа экспорта зерна для трейдеров. Благодаря ему учреждение получит представление о том, продукцию какого качества и в каких объемах в динамике поставляют российские аграрии, сообщила ТАСС заместитель директора ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Мария Шостак.

"Наше изобретение связано с контролем за качеством, безопасностью и фитосанитарным состоянием выращенного в России зерна. Нашим учреждением проводится большая аналитическая работа для ключевых трейдеров России. Мы внедряем первый цифровой сервис для того, чтобы уйти от бумажных отчетов. <…> В июле текущего года у нас запланирован выход на рынок двух BI-визуализаций. Это дает возможность посмотреть на экспорт зерна в разрезе стран. Трейдеры могут видеть какого качества зерно, в каких объемах и динамике грузится, например, в Алжир", - сказала Шостак.

По ее словам, сервис будет востребованным, так как на основании его данных трейдеры могут принимать решения в связи с разными требованиями стран-импортеров. "Требования стран-импортеров очень отличаются. И это важно для сельхозтоваропроизводителей, трейдеров планировать и выходить на международные рынки. А здесь к тому же будет вся раскладка по данным [российских] фитосанитарных сертификатов. К примеру, при необходимости посмотреть какое количества зерна проехало через Казахстан, трейдер сможет увидеть информацию в разрезе страны, региона и даже пунктов пропуска", - подчеркнула Шостак.

Она отметила, что этот сервис будет востребован, так как проблема соответствия продукции международным требованиям актуальна до сих пор. Так, в 2023 году российская продукция получила уже пять нотификаций (протестов) из разных стран. Страны не согласились с качеством сельхозпродукции, так как в партиях были выявлены карантинные вредители.

По словам собеседницы агентства, цифровые показатели представлены в виде графиков и диаграмм, а клик по одному из них фильтрует все данные на экране и выводит только то, что относится к выбранному значению. Данные, используемые в отчете, собираются и дополнительно проверяются сотрудниками Цента оценки качества зерна, которые предоставляют территориальные управления Россельхознадзора на еженедельной основе.

Ранее Алтайский край стал пилотной территорией по запуску системы прослеживаемости зерна. Решение о создании системы госмониторинга и прослеживаемости зерна и продуктов его переработки принято в 2022 году после внесения изменений в законы "О зерне" и "О развитии сельского хозяйства".