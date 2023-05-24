Мишустин заявил, что обмен научным опытом студентов РФ и КНР помогает укреплению экономики

Премьер-министр России пообщался со студентами в пекинском Университете Цинхуа

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Обмен научными разработками, знаниями, опытом между студентами РФ и Китая идет на пользу укреплению технологического суверенитета и всей экономики в целом, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в ходе общения со студентами в пекинском Университете Цинхуа.

"Обмен знаниями, технологиями даст отличный результат - это развитие своего промышленного, технологического суверенитета и всей экономики в целом", - убежден глава кабмина.

В частности, один из студентов поинтересовался, как молодые специалисты, ученые могут посодействовать реализации программ развития российско-китайского сотрудничества. "Лучшее содействие - это результаты НИОКР, когда можно масштабировать то, чем вы занимаетесь. <...> Эти форматы должны, конечно, создаваться по результатам научных исследований, интересов и работ", - ответил Мишустин.

Он напомнил, что перед началом общения ознакомился с разработками Университета Цинхуа и посетил одну из лабораторий. Председателю правительства РФ, в частности, рассказали об актуальных проектах и о масштабировании разработок в разных отраслях, в том числе в микроэлектронике, медицинской сфере, космической отрасли. В ходе "экскурсии" Мишустин также подчеркнул, что возможность масштабирования результатов научных трудов - это самое главное. Представители университета заверили, что каждый проект работает в связке с компанией, которая занимается его масштабированием. Также премьер поинтересовался, кто обладает правами на разработки, есть ли доля в авторских правах у самих ребят.

Мишустину также рассказали, что председатель КНР Си Цзиньпин некоторое время назад посещал ту же самую лабораторию и интересовался многими проектами, но особый интерес проявил к чипам. "Мы будем брать пример с председателя КНР и тоже проявим внимание к созданным вами чипам", - прокомментировал глава кабмина.