Предприятия Алтайского края договорились о поставках в Индию сельскохозяйственной техники

Поставки фотосепараторов уже начались, сообщил замминистра экономического развития региона Алексей Ерохин

ИРКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Производители сельскохозяйственной техники Алтайского края договорились о поставках своей продукции в Индию. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель министра экономического развития региона Алексей Ерохин по итогам состоявшегося в Иркутске круглого стола о поддержке промышленных предприятий.

"В Индии есть уже предварительные договоренности по сельхозтехнике, по нашим сельхозагрегатам. Алтайский край именно по производству почвообрабатывающей сельхозтехники является одним из передовиков в России. Наша техника там интересна и конкурентоспособна. Фотосепараторы алтайской сборки - одни из лучших в РФ, конкуренты и западным, и китайским сепараторам", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что алтайские производители сейчас договариваются с индийскими партнерами об объемах поставок, логистике, способах расчета. При этом поставки фотосепараторов, по словам Ерохина, уже начались.

Он сообщил, что алтайские предприниматели посетили Индию с бизнес-миссией, в стране также выразили заинтересованность в поставках с Алтая продуктов питания, в частности, зерновых хлопьев, подсолнечного масла, молочной продукции, плавленых сыров.

Сейчас основными странами, куда Алтай экспортирует продукцию, являются Казахстан, Китай, Узбекистан. В частности, в КНР поставляются сельскохозяйственная техника и продукция агропрома. Китайские партнеры, по словам Ерохина, заинтересованы в увеличении поставок зерна.