Мишустин отметил, что пандемия показала важность личного общения

Премьер-министр назвал такое общение лучшим средством взаимодействия

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Пандемия показала важность личного общения, в том числе россияне и жители КНР соскучились друг по другу за время действия вынужденных ограничений, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в ходе общения со студентами в пекинском университете Цинхуа.

"Лучшее средство взаимодействия - это личное общение. Ничто не заменит нам личное общение, это, кстати, показала пандемия, вот эта беда, которая случилась. Как все соскучились друг по другу", - сказал глава кабмина.

Он добавил: "Мы видим и чувствуем наших китайских друзей, потому что мы соскучились по личному общению".