24 мая, 08:02
Визит Мишустина в Китай

Мишустин отметил, что пандемия показала важность личного общения

Михаил Мишустин в Университете Цинхуа в Пекине
© Екатерина Коростовцева/ ТАСС

Премьер-министр назвал такое общение лучшим средством взаимодействия

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Пандемия показала важность личного общения, в том числе россияне и жители КНР соскучились друг по другу за время действия вынужденных ограничений, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в ходе общения со студентами в пекинском университете Цинхуа.

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"Лучшее средство взаимодействия - это личное общение. Ничто не заменит нам личное общение, это, кстати, показала пандемия, вот эта беда, которая случилась. Как все соскучились друг по другу", - сказал глава кабмина.

Он добавил: "Мы видим и чувствуем наших китайских друзей, потому что мы соскучились по личному общению". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитайВизит Мишустина в Китай
© Информационное агентство ТАСС
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